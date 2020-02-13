الهئة البرلمانية تنعقد لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة برئاسة جمالي

عقدت الهئة البرلمانية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة جلسة برئاسة النائب ​ديما جمالي​، واطلعت الهيئة على التقرير المعد من قبل مديرية الدراسات والمعلومات حول النتائج التشريعية والرقابية ل​مجلس النواب​ في سبيل تحفيف اهداف التنمية المستدامة.

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