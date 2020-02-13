أكد السفير الفنزويلي في لبنان خيسوس غونزاليس رفض بلاده حكومة وشعباً لصفقة القرن، مشدداً على ان "فنزويلا كانت ولا تزال تدافع عن الحقوق الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس وحقه في تقرير المصير".
وخلال زيارته سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، اطّلع على اخر مستجدات القضية الفلسطينية، وممارسات حكومة الاحتلال ببناء المستوطنات وضم الاراضي الفلسطينية وهدم المنازل وفرض سياسة أمر واقع على الاراضي الفلسطينية تخالف الشرعية الدولية.
ولفت دبور على "الموقف الفلسطيني الجامع والثابت بقيادة الرئيس محمود عباس على رفض كل ما يحاك ضد قضيتنا ومشروعنا الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفنزويلي لدى زيارته دبور: نرفض حكومة وشعبا صفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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