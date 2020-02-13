السفير الفنزويلي لدى زيارته دبور: نرفض حكومة وشعبا صفقة القرن

أكد السفير الفنزويلي في ​لبنان​ خيسوس غونزاليس رفض بلاده حكومة وشعباً ل​صفقة القرن​، مشدداً على ان "​فنزويلا​ كانت ولا تزال تدافع عن الحقوق ال​فلسطين​ية وفقاً للقرارات الدولية التي تؤكد على حق ​الشعب الفلسطيني​ في اقامة دولته المستقله وعاصمتها ​القدس​ وحقه في تقرير المصير".

وخلال زيارته سفير دولة فلسطين في لبنان ​اشرف دبور​، اطّلع على اخر مستجدات ​القضية الفلسطينية​، وممارسات حكومة الاحتلال ببناء المستوطنات وضم ​الاراضي الفلسطينية​ وهدم المنازل وفرض ​سياسة​ أمر واقع على الاراضي الفلسطينية تخالف الشرعية الدولية.

ولفت دبور على "الموقف الفلسطيني الجامع والثابت بقيادة الرئيس ​محمود عباس​ على رفض كل ما يحاك ضد قضيتنا ومشروعنا الوطني".