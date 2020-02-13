القاضي إبراهيم ادعى على هدى سلوم و4 آخرين في ملف البارك ميتر

ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على مديرة هيئة إدارة السير والآليات ​هدى سلوم​ وأربعة آخرين، في ملف عدادات الوقوف (park meter) بجرم هدر الأموال العامة، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ جورج رزق.

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