فرعية اللجان بحثت تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي

استكملت اللجنة النيابية الفرعية درس مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض احكام ​قانون الضمان​ الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب ​نقولا نحاس​، وجرى خلال الجلسة تصديق عدد من المواد، على ان تعاود اللجنة اجتماعها يوم الخميس المقبل.

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