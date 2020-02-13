سليم عون: المعركة اليوم سياسية لاسقاط الرئيس عون وابقاء الفراغ في الحكومة والمجلس النيابي

اشار تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى انه يجب معرفة من حول امواله الى الخارج، ونحن لا نعرف هذه المعلومات رغم انني في ​لجنة المال والموازنة​. واوضح ان الوضع صعب، ولكن نستطيع الخروج من الازمة عبر خطوات اصلاحية. ولفت الى انه بحال لم تعط ​الحكومة​ الثقة خلال اجراءاته الاولية جميعا سنرفع الصوت.

واكد عون في حديث تلفزيوني، انه بموضوع الثقة للحكومة لم يكن هناك خيار اخر سوى اعطاء الثقة، والا كنا لنذهب لاضاعة وقت من جديد بإستشارات وغيرها، واليوم المعركة سياسية لاسقاط ​الرئيس ميشال عون​ وابقاء الفراغ في الحكومة و​المجلس النيابي​ عبر منع انعقاده.

ولفت عون الى انه يجب التعاطي بطريقة ايجابية، لان السلبية اوصلت الازمة الى المزيد من التفاقم، وتوجه للحراك بالقول: "جلستم 120 يوم على الطرقات وقمت بالكثير من الامور ماذا فعلتم؟"، لبنان فيه الكثير من الازمات ونحن نعمل على حلها منذ العام 2005.

