شكرا لقرائتكم خبر عن أهم رسائل رئيس البرلمان فى أسبوع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الجارى، التى انعقدت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، رسائل من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كانت أهمها:

1. إن قانون الإدارة المحلية على أجندة البرلمان، ولن يتم مناقشته إلا برضاء كل أعضاء المجلس ورضاء الشارع أولاً.

2. قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية له طبيعة تحفظية ومؤقتة لفترة معينة تنتهى بصدور حكم المحكمة، وخطورة ظاهرة الإرهاب هى التى فرضت مثل هذا القانون فى وقت نحارب فيه الإرهاب.

3. إن مسار حرية الإعلام معلوم لدى الجميع، حيث الرأى والرأى الآخر فى إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية.

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4. تتمتع الصحافة بالاستقلالية، ولابد من دعم الصحافة الحرة لأنها ضمانة أى مجتمع حر.

5. يمثل الشباب جزءً من منظومة الأمن القومى المصرى، وعلى النواب دعم الشباب وتوعيتهم.

6. النائب ممثل للشعب وله الحق فى استخدام الأدوات الرقابية التى منحها له الدستور واللائحة.

7. هناك مشكلة فى زراعة الأرز ويجب ترشيد استهلاك المياه.. وعلى مجلس الوزراء إعادة دراسة تكلفة وتسعير محصول قصب السكر.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجه انتقادات للحكومة خلال جلسات الأسبوع الجارى، منها عدم انتظام الوزراء فى الحضور إلى جلسات البرلمان، قائلا: "مضابط المجالس السابقة ترصد حضور نحو 6 وزراء، أقدر التزامات أفراد الحكومة ولكن لا يمكن أن يكون الوضع بهذا الشكل فى جميع الجلسات"، لافتاً إلى أن المجلس أوشك على الانتهاء ولم يتم الاستجابة للعديد من الطلبات من جانب الحكومة، كما دعا أعضاء البرلمان إلى استخدام أدواتهم الرقابية التي منحها لهم الدستور، وممارسة مهام النائب الصحيحة وأن يدركوا أنهم ممثلون عن الشعب كله، حتى لا تتكرر مواقف بعض الوزارات مع النواب، وآخرهم ما حدث في إحدى الوزارات مع نائب، وما قاله أحد موظفي الوزارة للنائب.