توضيح من جمعية “جمهور العاصمة” بعد أحداث شغب “الكلاسيكو”

كشفت جمعية “جمهور العاصمة”، المساندة لفريق الجيش الملكي، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن قمة “كلاسيكو” الجيش الملكي والرجاء الرياضي انتهت في جور رياضي مع إحتفالية العساكر بالفوز .

وتابعت الجمعية في بلاغها ” مع خروج الجماهير العسكرية من الملعب تفاجئت بالجماهير الرجاوية، التي لم تتقبل الهزيمة تمطر رجال الأمن بالكراسي والشهب الإصطناعية”.

وأضافت “لم يقفوا عند هذا الحد بل قاموا بتكسير الأبواب التي تؤدي إلى خارج الملعب إعادة لسيناريو مباريات الرجاء مع اتحاد طنجة ومع بركان للموسم الحالي”.

وختم البلاغ “نريد تذكير بعض المحسوبين على جمهور الرجاء والجماهير عامة، أن كرة القدم رياضة، فيها غالب و مغلوب، وجب تقبل نتيجتها كيفما كانت ونتمنى أن تسود الروح الرياضية بكل ميادين المملكة”.