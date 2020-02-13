نسرين الراضي تفقد والدها

فقدت الفنانة، نسرين الراضي، والدها، الذي وافته المنية، ما أدخلها في حالة حزن، عبرت عنها، ليلة أمس الأربعاء، في منشور رثاء، مؤثر.

نسرين الراضي شاركت صورتها مع والدها قيد حياته، معبرة أمام جمهورها، عن حزنها الكبير، وإحساسها بأن لا شيء سيفرحها بعد رحيله.

وكتبت نسرين الراضي في منشورها: “مات الإنسان لكنت كنعيش على قبلو مات الإنسان لكان كنضحكو وكنشوف فعينيه شحال فخور بيا، مات الإنسان لكنت كنمثل على ودو، مات وأنا مكايناش حداه، مات الإنسان لكان كيخليني نتيق فراسي مات الإنسان لكان كيقوليا ديما تيقي فراسك أو متشوفيش موراك، مات أحسن راجل عرفت فحياتي كلها مات”.

وأضافت نسرين أن لا شيء سيفرحها في الحياة بعد رحيل والدها، وأن الحياة انتهت بالنسبة إليها بعد الصدمة، التي تلقتها جراء وفاته.