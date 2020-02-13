المركز 15 عالميا.. منتخب “الفوتصال” يتقدم في الترتيب العالمي

قفز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة إلى المركز الـ 25 عالميا بعد فوزه بلقب كأس إفريقيا، الذي احتضنته مدينة العيون، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب المصري بخماسية نظيفة.

وأصدر موقع “Futsal World Ranking” المعترف به من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا التصنيف الشهري الجديد لمنتخبات كرة القدم داخل القاعة، والذي ارتقى بموجبه المنتخب الوطني للرتبة 25 عالميا برصيد 1232 نقطة، بعدما كان يحتل الرتبة 30 في آخر تصنيف.

ويعتبر هذا التصنيف الأحسن للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، بعدما كان يحتل الرتب فوق المائة قبل عشر سنوات، ليتقدم في التصنيف شهرا بعد شهر حتى صار يحتل الرتبة 25 عالميا.