أميمة أمسعدي تغني “8 مليار” – فيديو

أطلقت المغنية أميمة أمسعدي، أخيرا، أغنية جديدة بعنوان “8 مليار”، عادت بها إلى ساحة الإصدارات، بعد غياب قصير.

أغنية أمسعدي خريجة ذا فويس، من كلمات، وألحان أنور مقدور، وتوزيع وميكساج نوح عبدي، وإخراج الكليب لعلي ماجد.

وعن جديدها قالت أميمة أمسعدي إنه “بنفس شبابي؛ راي وإيقاع موسيقي متنوع، وذو أبعاد رومانسية، ويطغى عليه طابع الحب، إذ وضعت فيه إبداعات موسيقية مختلفة”.

وسبق أن أصدرت أمسعدي عددا من الأعمال، من بين أبرزها أغنية “كطير”، و”هنيني”، و”سامحي يا يما”.