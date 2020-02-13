في 24 ساعة.. حصيلة ضحايا فيروس كورونا ترتفع بـ242 قتيلا و14 ألف إصابة جديدة

سجلت السلطات الصينية وفاة 242 شخصاً في مقاطعة هوبي، مركز انتشار الفيروس، خلال آخر 24 ساعة، جراء فيروس كورونا الجديد.

وبحسب وكالة أنباء “شينهوا” الصينية، فإن عدد الاصابات بالفيروس بلغ، أمس الأربعاء، 14 ألفا وو840 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 242 شخصا.

وأشارت الوكالة نفسها إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة بلغ 48 ألفا و206 حالة اصابة، في حين بلغت الإصابات في عموم البلاد 59 ألفا و883 حالة.

وذكرت الوكالة نفسها أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 1368 حالة، بحسب آخر إحصائية.

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و”كورونا” الجديد عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد هو السابع من بين ذات العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي، وحمى، وسعال، وصعوبة فى التنفس، وفى الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي، وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وظهر الفيروس الغامض، في 12 دجنبر 2019، بمدينة ووهان الصينية؛ إلا أن بكين كشفته، رسميا، في منتصف يناير الماضي.