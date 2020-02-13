نقل الأسير عز الدين العطار إلى العزل الانفرادي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت إدارة سجن مجيدو الموجه العام لأسرى حركة "فتح" عز الدين العطار، إلى زنازين العزل الانفرادي.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن إدارة سجن مجيدو نقلت الأسير العطار إلى زنازين العزل الانفرادي، بدون أي مبرر يستدعي لذلك.

ومن جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى، إن الأسير العطار (37 عاما) من مدينة طولكرم، معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وهو "إحدى الحالات المرضية القابعة في سجون الاحتلال، ويعاني من آلام حادة في الظهر بسبب وجود ديسكات في ظهره منذ عام 2004، وبقيت إدارة السجن تمتنع عن نقله إلى المستشفى حتى عام 2010"

وأضافت أن "إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير العطار بعد ذلك لإجراء الفحوصات الطّبية وأعادته إلى السّجن من دون علاج، وقبل عدّة أشهر نقلته للمستشفى مرّة أخرى، وتقرّر إجراء عملية جراحية له بعد تفاقم حالته الصّحية، واشتداد الآلام عليه وتكوّن صعوبة في المشي لديه. وحتى اللحظة لم يخضع الأسير العطار للعملية، ولا يزال يعتمد على تناول المسكّنات كعلاج له".