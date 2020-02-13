تجدد المعارك قرب العاصمة الليبية طرابلس

الخميس 13 فبراير 2020

إندلعت إشتباكات عنيفة في محيط مسجد أبو شعالة بمشروع الهضبة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يلزم الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار في البلاد.



وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، تعليق رحلاته حتى إشعار آخر، نتيجة لتعرّضه إلى قصف.

Advertisements

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران ليبية، تؤمّن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، في الرابع من أبريل الماضي، توقفت الملاحة الجوية بالمطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.

ويتهمّ الجيش الليبي، حكومة الوفاق باستخدام المطار "لأغراض عسكريّة"، فضلا عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات من دون طيّار تركيّة من مدرجه، حيث كشفت صور مسربّة تمّ تداولها أمس الأربعاء، انتشار منظومات دفاع جوّي تركية في الجزء المدني من المطار.