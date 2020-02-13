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المليشيا تعاود اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا بصنعاء 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 13 فبراير 2020

عاودت مليشيا الحوثي، اختطاف الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا. 

 

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وتعد جامعة العلوم كبرى الجامعات الأهلية في اليمن. 

 

وفي تفاصيل عملية الاختطاف، ذكرت المصادر، أن المليشيات اختطفت،  مساء أمس الأربعاء، من منزله في صنعاء ، بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه من سجونها.

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