شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نزول ميداني لمسؤولين بتعز اليمنية ضمن خطة 2020 المرورية والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 ضمن خطة شرطة السير 2020 وفي اطار القضاء على الازدحام المروري قام الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز يرافقة العقيد الركن عبدالله راجح بالنزول الميداني الى منطقة باب موسى للاطلاع على الخطة التي وضعتها إدارة شرطة السير للقضاء على الازدحام المروري من واقع المعطيات على الارض. وقد استمع الوكيل لشرح مفصل من قبل مدير شرطة السير للخطة والاحتياجات اللازمة لتنفيذها وما مدى نجاحها على ارض الواقع ان نفذت كما هي.

وقد ابدى الشيخ عارف جامل اعجابه بالخطة لكونها خطة مدروسة وفق معايير السلامة المرورية الواجب اتخاذها للقضاء على مشاكل الاختناقات المرورية في محافظة تعز عموما. وقد تم الموافقة على الخطة والعمل على البدء بتنفيذها بالقريب العاجل Advertisements

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