اتهامات لخمسة أميركيين في تكساس ونيويورك بانتهاك العقوبات النفطية على إيران

الخميس 13 فبراير 2020

اتهم وزارة العدل الأميركية خمسة أشخاص في ولايتي تكساس ونيويورك بالتآمر لخرقهم العقوبات النفطية المفروضة على إيران. وفي بيان صدر في وقت متأخر الثلاثاء، اتهم مكتب المدعي العام في فيلادلفيا الخمسة بالتآمر وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.



وأوضح المدعي العام ويليام مكسوين في البيان أن انتهاك العقوبات يهدد الأمن القومي الأميركي. ولفتت الوزارة إلى أن الأشخاص الخمسة كانوا يعملون وفق خطة عبر شحن شحنتين من النفط كان يمكن أن تحقق لهم 28 مليون دولار شهريا. وأضافت أن المتهمين الخمسة قاموا بترتيبات لشراء النفط من إيران وبيعه إلى مصفاة في الصين.

والأشخاص الخمسة هم تشن وانغ وروبرت ثوابتس ونيكولاس جيمس فوكس، من مدينة دالاس، ودانييل راي لين من مدينة ماكيني في تكساس ونيكولاس هوفان من مدينة نيويورك.

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ويشغل دانييل راي منصب رئيس شركة ستاك رويالتيز الخاصة، وهي شركة مقرها تكساس وتبيع حقوق النفط والغاز المعدنية لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

وفضلا عن تهمة التآمر، تتعلق الاتهامات بانتهاك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

وتقول الوزارة إن المتهمين تآمروا منذ يوليو (تموز) 2019 وحتى فبراير (شباط) 2020 لترتيب عملية شراء نفط من إيران وبيعه إلى مصفاة صينية غير مسماة. وقالت وزارة العدل إن لين عرض زيادة المؤامرة بغسل الأموال من خلال إتاوات لشركة ستاك، التي لم تعلق حتى الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة العدل الأميركية، بحسب «رويترز».