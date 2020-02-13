شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يشكل حكومة ما بعد البريكست والان نبدء بالتفاصيل

يعيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشكيل حكومته اليوم الخميس بتعيين فريق يأمل أن ينفذ رؤيته لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ويحل الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين أو في الدولة ككل.

والتعديل الوزاري ليس من المتوقع أن يكون بالحجم الذي أشار إليه بعض المعلقين، استنادا إلى رغبة مستشاره البارز دومينيك كامينجز في إعادة تنظيم جذرية للحكومة‭‭‬ بما يلائم جدول أعمال جونسون.

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وصرح مسؤول بمكتب رئيس الوزراء بأن جونسون يرغب في ضم كفاءات جديدة، خاصة من النساء، إلى قائمة وزراء الدولة في حين سيكافئ أنصاره المخلصين الذين ساعدوه على الفوز بأغلبية كبيرة في انتخابات العام الماضي.

ومن غير المتوقع حتى الآن أن يحدث جونسون تغييرا كبيرا لكنه بدأ التعديل بعزل جوليان سميث وزير شؤون أيرلندا الشمالية الذي توسط قبل شهر واحد فقط في عودة حكومة إلى أيرلندا الشمالية بعد ثلاث سنوات من انهيار اتفاق لاقتسام السلطة.

وقال مصدر من مكتب جونسون "رئيس الوزراء يريد أن يرسي تعديله الوزاري الأسس لحكومة اليوم والغد".