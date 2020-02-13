شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قرار «مجلس الأمن» رسالة قوية إلى الليبيين والان نبدء بالتفاصيل

رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا باعتماد مجلس الأمن القرار 2510، الذي يصادق على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، واصفة إياه بـالرسالة القوية إلى الشعب الليبي أن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا.

وأوضحت البعثة في بيان لها اليوم ، أن القرار أكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يدعم جهود الممثل الأممي، غسان سلامة، والحوار الليبي - الليبي الجاري بتيسير من البعثة.

ونوه البيان بأن القرار يطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح المفروض على ليبيا.

ووافق مجلس الأمن بالأغلبية في جلسته أمس الأربعاء، على اعتماد مشروع القرار المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وذلك بواقع تصويت 14 عضوا بالموافقة، بينما امتنعت روسيا.