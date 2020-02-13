شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل 254 شخصاً فى الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السلطات الصينية اليوم إن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في أنحاء البلاد بلغ 59804 حالة، كما تم تسجيل 1367 حالة وفاة.
وقد سجل إقليم هوبي 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتمثل الاحصاءات الجديدة ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس والوفيات بالإقليم.
وقالت اللجنة الصحية في إقليم هوبي إنها غيرت معايير تشخيص الفيروس المستخدمة لتأكيد الحالات المصابة بالفيروس.
وأضافت اللجنة " منذ اليوم، سوف نضيف الحالات التي تم تشخيصها سريريا إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة، مشيرة إلى أن هذا التغيير يهدف لضمان تلقى المرضى العلاج في الوقت المناسب.
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