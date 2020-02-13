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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية دون إذن مسبق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أقر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء المصري، إسقاط الجنسية عن آية مصطفى محمد عبد العزيز على من موالية إسرائيل لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق .
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الوزراء باعتبار كل من مشروع تعليه ورصف الطريق رقم 854 جسرترتة البتاتونية من قرية الحما ببسيون بمحافظة الغربية ومشروع إقامة خط الطرد لمحطة الصرف الصحى بسنورس بالفيوم من أعمال المنفعةالعامة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقرالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا بين كل من مصر والكاف.
ولفت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقةالتي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، مضيفاً أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع إتفاقية مقر جديدة.
وأوضح أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم انشطة الكاف وجهوده؛ وذلك لتسهيل مهمته لتطويروترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدملمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً، موضحاً أن كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرىبالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب "الكاف" كمنظمة دولية غيرحكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العملبالإتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.
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