لفت وزير المالي غازي وزني، في تصريح بعد إنتهاء الإجتماع المالي في قصر بعبدا، الى أن "البحث تتطرق الى ملف اليوروبوندز بالإضافة الى الـCapital Control"، مبينا أنه "بما يتعلق بإستحقاقات اليوروبوندز، الخيارات متعددة إن كان من ناحية الدفع أو عدم الدفع وإتخذ قرار إستمرار البحث لأخذ قرار، لأن أي قرار سيتخذ هو غير سهل ومهم كثيرا للمودعين وللقطاع الاقتصادي".
وأوضح وزني أنه بموضوع الـCapital Control لا يوجد إمكانية لإستمرار تعاطي المصارف مع الموعدعين بشكل غير قانوني وغير واضح وأن يكون العميل هو الحلقة الضعيفة"، مشيرا الى أنه "حصل تفاهم بهذا الموضوع بأن يصدر تعميم واضح بهذا الإطار لوضع حد للإستنسابية وأن يكون هناك تعاط واضح ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزني من بعبدا: مستمرون ببحث قرار دفع سندات اليورروبوندز من عدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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