بطيش: 98% مِن المليارات التي حولت للخارج هي لأصحاب الملايين

أعلن الوزير السابق ​منصور بطيش​، في تصريح عبر مواقع التوصال الاجتماعي، انه "تبيَّن ان 98% مِن المليارات العديدة التي جرى تحويلها الى الخارج لا سيّما بعد 17 تشرين الاول هي لأصحاب الملايين".

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