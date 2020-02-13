زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب السواحل الشمالية لليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في ​اليابان​ أن زلزالا قوته 7.0 درجة وقع شمال شرق اليابان، مما أثر على جزر هوكايدو والجزء الشمالي من جزيرة هونشو الرئيسية.

وبحسب البيان، فقد كان مركز الزلزال جنوب جزيرة إيتوروب (جزر كوريل الجنوبية)، متمحوراً على عمق 160كم، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بعد.