إحالة المتهم بمحاولة تفجير السفارة الأميركية في عوكر على العسكرية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة ​فادي صوان​ قرارا إتهاميا في حق السوري إبراهيم السالم وعشرين من رفاقه، فاتهم ابراهيم بالإنتماء الى ​تنظيم داعش​ والتحضير ومباشرة إعداد عبوات ناسفة وشراء المواد الكيميائية لها، وإجراء تجارب عليها، كما كان في صدد شراء ​طائرة​ ​مسيرة​ (drone) لوضع العبوة عليها وتفجيرها فوق ​السفارة الاميركية​ في عوكر، وحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا، سندا الى المواد 335 و549/201 من قانون ال​عقوبات​ والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمواد 72 و73 و76 أسلحة وذخائر لحيازته سلاحا أبيضا ومواد متفجرة، كما اتهم رفاقه العشرين بالتحريض على الجرائم التي أسندت الى إبراهيم سندا الى المواد المذكورة أعلاه، معطوفة على المادة 217 عقوبات، وأحالهم أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة. يشار الى إنه تم إلقاء القبض على ابراهيم في محلة الاوزاعي.

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