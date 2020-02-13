مصرف لبنان: على المصارف التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع

أصدر ​مصرف لبنان​ تعميما تعميما حول الفوائد المصرفية، أعلن فيه أنه يتعين على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 12/2/2020.

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