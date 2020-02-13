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جمعة التقى وفدا من تجمع صناعيي البقاع

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استقبل عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب ​أنور جمعة​، في مكتبه، في رياق، وفد تجمع صناعيي ​البقاع​ برئاسة نقولا ابو فيصل.

وعرض لأوضاع الصناعيين في المنطقة وأخرها حجز أموال الصناعيين في ​المصارف​ الأمر الذي يعرض القطاع الصناعي لأزمات متتالية ومتسارعة في حين يحتاج الصناعيون إلى مبلغ لا يزيد عن 300 مليون ​دولار​ لديمومة القطاع وانقاذ أكثر 195 ألف عائلة تعمل فيه".

وأكد النائب جمعة أمام الوفد أن "كتلة الوفاء للمقاومة تعمل بجد لإيجاد مخرج مناسب لتجاوز هذه ​الأزمة​ بالتنسيق مع وزير ​الصناعة​ و​البنك المركزي​ لديمومة نشاط هذا القطاع وحرصا على استقرار أوضاع العائلات الكريمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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