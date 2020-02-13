جمعة التقى وفدا من تجمع صناعيي البقاع

استقبل عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب ​أنور جمعة​، في مكتبه، في رياق، وفد تجمع صناعيي ​البقاع​ برئاسة نقولا ابو فيصل.

وعرض لأوضاع الصناعيين في المنطقة وأخرها حجز أموال الصناعيين في ​المصارف​ الأمر الذي يعرض القطاع الصناعي لأزمات متتالية ومتسارعة في حين يحتاج الصناعيون إلى مبلغ لا يزيد عن 300 مليون ​دولار​ لديمومة القطاع وانقاذ أكثر 195 ألف عائلة تعمل فيه".

وأكد النائب جمعة أمام الوفد أن "كتلة الوفاء للمقاومة تعمل بجد لإيجاد مخرج مناسب لتجاوز هذه ​الأزمة​ بالتنسيق مع وزير ​الصناعة​ و​البنك المركزي​ لديمومة نشاط هذا القطاع وحرصا على استقرار أوضاع العائلات الكريمة".