قال النائب ​هاكوب ترزيان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "سوف ابدأ، وطبعا بمساندتكم، بملف العقارات التي تم بيعها من قبل ​الدولة​ بمزايدات او بالتراضي، كيف تم تخمينها؟ هل تم تخمينها بعدل؟ من هي الجهة التي استفادت من حق الشعب؟ نعم، كما عملنا على ملف ​الباركميتر​ وبرهنا أن حق الشعب لا يموت، سوف ننكب بجهد ومن دون أن نستكين كالعادة، على هذا الملف".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان عن ملف العقارات التي تم بيعها من قبل الدولة: حق الشعب لا يموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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