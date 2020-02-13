اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه "عند ​الساعة​ ٢٢،٠٠ من تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠ تمكن عناصر فصيلة تفتيشات ​المطار​ في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط ​عملية تهريب​ كمية كبيرة من الأوراق النقدية المزيّفة من فئتي المائة، والخمسين ​دولار​ أميركي، وذلك أثناء محاولة شخصين مغادرة الأراضي اللبنانية كانا متوجهَين إلى ​تركيا​، وهما: - ك. غ. (مواليد عام ١٩٧٨، أرمني) - م. ب. (مواليد عام ١٩٦٨، أوكراني) ضُبط بحوزتهما مبلغ 1١٣،٩٥٠ دولار أمريكي مزٍيفة من الفئتين المذكورتَين، كانت مخبأة بطريقة إحترافية ملصقة بوسط جسم أحدهما وفي داخل كمية من ​الخبز​ كانت في إحدى حقائبهما. أحيل الموقوفان إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخصين بحوزتهما أوراقاً نقدية مزيّفة بقيمة 113950 دولار أميركي بالمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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