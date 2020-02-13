سمير جعجع التقى مكتب مصلحة الطلاب في حزب القوات

التقى رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، مكتب مصلحة الطلاب في الحزب بحضور: الأمين المساعد لشؤون المصالح د. ​غسان يارد​ ورئيس المصلحة السابق شربل خوري. وقد أتى اللقاء استكمالاً للتسلّم والتسليم الذي حصل بين خوري، بعد انتهاء ولايته، ورئيس المصلحة الجديد طوني بدر.

وقد أثنى جعجع خلال اللقاء على الجهود التي بذلها خوري ومكتب المصلحة في العامين المنصرمين والتي أحدثت نهضة ملموسة في مصلحة الطلاب، ما أدى إلى التقدّم البارز الذي حقّقه الحزب على صعيد الإنتخابات الطالبيّة في مختلف ​الجامعات​. كما شكر رئيس الحزب أعضاء مكتب المصلحة على جهودهم والتزامهم وتمنى عليهم الإستمرار بنفس الزخم في عملهم الحزبيّ إن من خلال المصلحة أو عبر الإنخراط في المناطق.