الصحة العالمية تطالب الصين بوضوح أكبر بشأن عدد الإصابات بـ"كورونا"

طالبت ​منظمة الصحة العالمية​، ​السلطات الصينية​، بتوضيح أكبر بشأن عدد الإصابات والضحايا ب​فيروس كورونا​، وأشارت إلى أن "ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تعريفًا أوسع للحالات". ​​​​ إضغط للمزيد

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