ملك البحرين يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس أمناء "غرفة البحرين"

أصدر الملك ​البحرين​ي ​حمد بن عيسى آل خليفة​، مرسوماً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس أمناء "غرفة البحرين" لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، فقد جاء في المرسوم الملكي "أنه يُعاد تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة". وقد حدد المرسوم مدة عضوية مجلس الأمناء الجديد بثلاث سنوات.

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