دبلوماسي مصري يتزوج من جزائرية بقرار من السيسي

أصدر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ قرارا سمح خلاله للسكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري المصري محمد حسانين إسماعيل بالزواج من مواطنة جزائرية، وذلك بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعلى قرار الرئيس المصري لعام 2005.

كما أصدر الرئيس المصري قرارا بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ​حكومة​ مصر وحكومة ​اليابان​ لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 كانون الأول 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية ل​مستشفى​ ​الأطفال​ التخصصي التابع لجامعة ​القاهرة​ من 1,560 مليار ين ياباني لتكون 1,983 مليار ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019.