أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا سمح خلاله للسكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري المصري محمد حسانين إسماعيل بالزواج من مواطنة جزائرية، وذلك بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعلى قرار الرئيس المصري لعام 2005.
كما أصدر الرئيس المصري قرارا بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 كانون الأول 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1,560 مليار ين ياباني لتكون 1,983 مليار ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي مصري يتزوج من جزائرية بقرار من السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.