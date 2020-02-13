جيفري: نفكر بدعم الجيش التركي بإدلب عبر تقديم المعلومات ومعدات عسكرية

أعلن المبعوث الخاص للخارجية الأميركية بشأن ​سوريا​ ​جيمس جيفري​، في حديث تلفزيوني أدلى به أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى ​تركيا​، أن "​الولايات المتحدة​ تنظر في سبل تقديم الدعم لتركيا في إدلب في إطار حلف ​الناتو​، والأولوية هنا تعود لتزويد العسكريين الأتراك بمعلومات استخباراتية ومعدات عسكرية".

وشدد جيفري على ان "الحديث لا يدور حتى الآن عن دعم ​أنقرة​ عن طريق إرسال جنود أميركيين إلى منطقة النزاع"، مستبعداً احتمال "اندلاع نزاع واسع النطاق في الساحة السورية بمشاركة الولايات المتحدة وتركيا و​روسيا​ و​إسرائيل​"، معتبرا أن "هؤلاء "اللاعبين الكبار" يتوخون أقصى درجات الحذر في تحركاتهم، و​واشنطن​ وأنقرة تتفقان في عديد من النقاط حول إدلب، ولتركيا الحق في حماية أمنها وحدودها".