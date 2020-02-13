جيفري: نفكر بدعم الجيش التركي بإدلب عبر تقديم المعلومات ومعدات عسكرية

أعلن المبعوث الخاص للخارجية الأميركية بشأن سوريا جيمس جيفري، في حديث تلفزيوني أدلى به أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى تركيا، أن "الولايات المتحدة تنظر في سبل تقديم الدعم لتركيا في إدلب في إطار حلف الناتو، والأولوية هنا تعود لتزويد العسكريين الأتراك بمعلومات استخباراتية ومعدات عسكرية".
وشدد جيفري على ان "الحديث لا يدور حتى الآن عن دعم أنقرة عن طريق إرسال جنود أميركيين إلى منطقة النزاع"، مستبعداً احتمال "اندلاع نزاع واسع النطاق في الساحة السورية بمشاركة الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإسرائيل"، معتبرا أن "هؤلاء "اللاعبين الكبار" يتوخون أقصى درجات الحذر في تحركاتهم، وواشنطن وأنقرة تتفقان في عديد من النقاط حول إدلب، ولتركيا الحق في حماية أمنها وحدودها".
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