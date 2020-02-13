التحالف العربي يعلن محاكمة متهمين بمخالفة قواعد الاشتباك في اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي عن "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني إن وجد وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف"، موضحاً ان القيادة المشتركة للتحالف أحالت إلى "الدول المعنية ملفات نتائج التحقيقات في حوادث ارتكبت فيها أخطاء ومخالفات لقواعد الاشتباك، وأن هذه الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة، وان الجهات القضائية شرعت في إجراءات المحاكمة وستعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".
هذا وتعرض التحالف في السنوات الأخيرة لانتقادات شديدة اللهجة من قبل المنظمات الإنسانية الدولية بسبب غاراته الجوية على اليمن والتي تعد، حسب الإحصاءات الأممية سبب معظم حالات قتل المدنيين جراء هجمات عسكرية مباشرة خلال الحرب الدائرة في هذه البلاد.
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