بومبيو: الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار

أعلن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، إن المصلحة واحدة مع السعودية في خفض التصعيد باليمن، موضحاً أن "الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار"..
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، عقب مقابلته وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، الذي وصل الولايات المتحدة الأربعاء في زيارة غير محددة المدة، عبر بومبيو عن سعادته "بالتباحث في هذه القضايا الإقليمية والأمنية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان".
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