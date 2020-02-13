بومبيو: الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار

أعلن وزير الخارجية الأميريكي ​مايك بومبيو​، إن المصلحة واحدة مع ​السعودية​ في خفض التصعيد ب​اليمن​، موضحاً أن "الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك ​إيران​ المزعزع للاستقرار"..

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، عقب مقابلته وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، الذي وصل ​الولايات المتحدة​ الأربعاء في زيارة غير محددة المدة، عبر بومبيو عن سعادته "بالتباحث في هذه القضايا الإقليمية والأمنية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان".