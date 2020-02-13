الجبير: قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن ينبغي أن يحدث

اعتبر وزير ​الخارجية السعودية​ ​عادل الجبير​ "أننا لن نسمح للتطرف أن ينتشر في بلادنا ويجب سجن أو ترحيل من يروج للتطرف في أوربا تحت شعار ​حرية التعبير​".

ولفت الجبير في ​مؤتمر​ صحفي إلى أن "هناك عناصر إيجابية في خطة ترمب للسلام ويمكن أن تكون أساساً للتفاوض"، مشيراً إلى أنه "لا نريد لقطر أن تعاني وإذا غيروا سلوكهم فإن ذلك سيفضي إلى مصالحة وضرورة تقوية قوات درع الخليج من خلال التعاون مع الحلفاء".

وعلق الجبير على الوضع الليبي مبدياً "قلقه من انتقال المقاتلين الأجانب من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​ وسيكون هناك تبعات على أوربا، فالسعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي".

وأعلن أن ​المملكة العربية السعودية​ "وفرت ​مساعدات​ بقيمة 14 مليار ​دولار​ لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات ​الأمم المتحدة​ "، مؤكداً أنه يجب أن تنتهي حرب ​اليمن​ وفق تسوية سياسية.

وأكد الجبير أن "قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن ينبغي أن يحدث".