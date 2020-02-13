شرطة هولندا: العثور على رسالة ملغومة داخل شركة اتصالات وإبطال مفعولها

أفادت ​الشرطة الهولندية​، بأن رسالة ملغومة عُثر عليها داخل أحد مكاتب شركة UNISYS لتكنولوجيا المعلومات بمدينة لوسدن، وأبطل مفعولها لاحقا دون تسجيل ضحايا.

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