السفير الروسي لدى كوبا: أكثر من مليار يورو قروض مرتقبة إلى هافانا

أوضح ​السفير الروسي​ لدى كوبا أندريه غوسكوف، أن "​القروض​ الروسية، هي وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها والتي تجري دراستها تقدم لأجل تنفيذ المشاريع المشتركة المخططة، وعلى وجه الخصوص العقد الكبير الموقع لتأهيل وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في كوبا، وجزء ملموس من تمويله، حوالي 900 مليون يورو سيتم ضمانه على حساب القروض التجارية من ​المصارف الروسية​".

ولفت السفير الروسي إلى إن "القيمة الإجمالية للقروض المخططة على ذلك وعلى الصفقات الأخرى التي يجب تنفيذها خلال السنوات القادمة، ستبلغ أكثر من مليار يورو".