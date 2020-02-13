وزير الخزانة الأميركي يكشف آثار كورونا على الاقتصاد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين

وأبلغ منوتشين اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن فيروس كورونا لن يؤثر على التوقعات الطويلة الأجل لإدارة ترامب لنمو الاقتصاد الأميركي.

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وأضاف المسؤول الأميركي: "لا أتوقع أن فيروس كورونا سيكون له تأثير يستمر إلى ما بعد هذا العام".

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إضافية من البيانات لتقدير مجمل تأثير فيروس كورونا في الصين.