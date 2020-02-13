طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من وجود حفاضات مغشوشة للأطفال في السوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول الكشف مؤخرا عن الحفاضات المغشوشة للأطفال، التي يتم بيعها بأسعار زهيدة أو بنصف سعر الحفاضات العادية على الأقل، حيث إن الحفاضات المقلدة تعد كارثة على صحة الأطفال، لاسيما أن مناعتهم ضعيفة، وأنهم أكثر تعرضاً للأمراض، قائلا: "الحفاضات تمتلئ بالبكتريا الضارة التي تخترق الجلد وتسبب التهابات وتسمماً في الدم، كما تتسلل عبر فتحة الشرج إلى الأمعاء ومن ثم تتدهور حالة الطفل الصحية".
وأوضح أنه طبقا لدراسة أجرتها وكالة البيئة الفرنسية (ANSES)، فهناك مواد سامة في حفاضات الأطفال نتيجة وجود مادة الغليفوسات القاتل بها، مشيرا إلى أن بعض الحفاضات المغشوشة يتم تعبئتها في أكياس مشابهة لأكياس الحفاضات الأصلية، مع وضع ماركات وهمية عليها، ويستخدم في إعادة التعبئة ورش غير معدة بالطبع للتعامل مع منتجات خاصة بالأطفال، ولا يوجد لدى العاملين أو العاملات بها أدنى اهتمام بقواعد النظافة، ويُضاف إليها مواد صناعية ومعطرات للحفاضات لإكسابها طابع يشبه الحفاضات غير المغشوشة، ما يزيد من أضرارها على الأطفال.
وطالب النائب وزارتي التجارة الداخلية والتموين، بالتصدي لتسلل البضائع المقلدة والمغشوشة ومنع إنتاجها وانتشارها في البلاد، والذى يستنزف الغش التجاري بشكل مخيف الاقتصاد المصري، وموارد المستهلك، ويهدر رؤوس أموال ضخمة ومستثمرة في السلع الأصلية والقيام بعمل حملات بغرض التفتيش والرقابة على اماكن تصنيع وتعبئة وبيع حفاظات الأطفال، للتأكد من إزالة هذه المواد من الحفاضات.
وكان قد شهد مجلس النواب الموافقة على 4 مشروعات قوانين خلال الأسبوع الجارى أبرزها قانون ساحات الانتظار وقانون حماية الآثار ، بجانب ما شهدته الجلسة العامة خلال هذا الاسبوع ، مواجهات حادة من نواب المجلس تجاه السيد قصير وزير الزراعة، خلال مناقشة الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة موجهة لوزير الزراعة.
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