شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان: العالم انبهر بايجبس 2020 ونستحق القيادة فى البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ثقته فى أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيكون ناجحاً وسيحقق جميع أهدافه المرجوة لصالح مصر.



ووصف "السويدى" فى تصريحات له اليوم الخميس، حديث السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى أدامز عن مشاركة 45 شركة بريطانية بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، والتي تضمنت أن "45 شركة بريطانية تمثل مشاركة قياسية في المعرض هذا العام، هدفها زيادة التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ومصر في مجال النفط والغاز"، بالإضافة للحديث عن عدد من الاتفاقيات الجديدة قيد الإعداد والتنفيذ بكونه أكبر دعاية لجذب الاستثمارات العالمية للعمل داخل مصر فى قطاع البترول والغاز.

ووجه النائب طلعت السويدى التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والشباب والمرأة وجميع العاملين داخل هذا القطاع قائلا " تحية قلبية لكم جميعا أيها البواسل خاصة من الشباب والمرأة ".

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وأستطرد السويدي، أن العالم أجمع انبهر بالتنظيم الأسطوري والرائع لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، وأكد للعالم كله أن مصر تستحق ان تكون مركزا اقليميا عالميا للطاقة وتستحق ان تقود المنطقة فى صناعات الغاز والبترول ".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يعقد تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط..تلبية احتياجات الغد من الطاقة" والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2020 أتاحت فرصة متميزة لعرض قصص النجاح التى حققتها كوادر قطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية، مشيدا بما شهده المعرض من أحداث بداية من رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية والمسئولين التنفيذيين والمشاركة القوية والحضور المتميز للشركات والأفراد والنقاشات الثرية فى الجلسات المختلفة و التى أدار الكثير منها رؤساء شركات البترول العالمية، وكذلك الجلسات الفنية المتخصصة وكذلك النقاش حول المستقبل وفق حوار علمى وعملى وهو ما يتوافق مع أهداف المؤتمر.