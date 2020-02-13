"ثورة نسائية سلمية".. آلاف العراقيات يتظاهرن دعمًا للحراك الشعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

تظاهرت آلاف النساء العراقيات، الخميس، في شوارع بغداد والبصرة والناصرية للتعبير عن دعم الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية وتسع محافظات للشهر الرابع على التوالي .

وحملت النساء المشاركات في المظاهرات أعلام العراق وصورا لفتيات قتلن خلال المظاهرات الاحتجاجية وهتفن بشعارات (بالروح بالدم نفديك يا عراق) و(ثورة نسائية...ثورة سلمية)، كما طالبت هتافات أخرى بتحقيق مطالب المتظاهرين وإعادة بناء العملية السياسية وتشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة .

وأكدت المتظاهرات استمرارهن بالتظاهر والتواجد داخل ساحات التظاهر وتقديم العون الطبي والخدمي للمتظاهرين.

Advertisements

ولم يسبق للعراق أن شهد مظاهرات نسائية سلمية مثلما حدث في الشوارع اليوم حيث اكتظت بهن ساحات التظاهر في التحرير والحبوبي والبحرية وساحات أخرى في المحافظات.

على صعيد آخر ، أكد أسامة النجيفي رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اليوم أن المرحلة الحالية في العراق تقتضي تقديم تنازلات بهدف عبور الحالة الاستثنائية وصولا إلى إنجاز الانتخابات المبكرة وأن يعود المتظاهرون وهم منتصرون بعد تحقيق مطالبهم العادلة لهم.

ودعا النجيفي ، خلال اجتماعه مع عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، إلى "انجاز القوانين والإجراءات التي تضمن انتخابات نزيهة بعيدة عن الطعون وبإشراف الأمم المتحدة ودعم تشكيل تجمع كبير من نواب المحافظات المحررة للتصدي للمحاصصة والعمل على اسناد تشكيل حكومة مستقلة دون إملاءات من أي طرف ، ودعم المنهج المعتدل المتمسك بالثوابت الوطنية العليا ومصلحة الشعب في العمل السياسي والبرلماني".

وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع السياسي وتطورات تشكيل الحكومة الجديدة ، والمهام المنتظر تحقيقها ، ومستقبل الحراك الشعبي .