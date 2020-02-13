اتفاق بين فيسبوك ورويترز لفحص الأخبار الكاذبة قبل الانتخابات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:
أعلنت شركة فيسبوك أنها توصلت إلى اتفاق مع وكالة رويترز للأنباء، وهي وحدة تابعة لمؤسسة تومسون رويترز، للتحقق من المحتوى المنشور على منصة التواصل الاجتماعي وتطبيق إنستجرام لمشاركة الصور.
وفقا لرويترز، بدأت فيسبوك برنامجا تجريبيا في الولايات المتحدة في ديسمبر 2019 لكشف المعلومات المضللة بشكل أسرع، تحت ضغط لحذف الأخبار الزائفة من على منصتها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
جاء هذا التحرك بعد أن قالت أجهزة مخابرات أمريكية إن منصات التواصل الاجتماعي استُخدمت في حملة روسية من خلال الانترنت استهدفت التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وهو ادعاء نفته موسكو.
وذكرت الوكالة في بيان أن وحدة أنشئت حديثا في رويترز ستكون مهمتها التحقق من الصور والمقاطع المصورة والعناوين الرئيسية وغير ذلك من المحتوى الذي يضعه مستخدمو فيسبوك لجمهور الموقع في الولايات المتحدة باللغتين الإنجليزية والإسبانية. ولم يُكشف النقاب عن البنود المالية المتعلقة بالصفقة.
ويعمل موقع فيسبوك مع 7 شركاء آخرين لتحري الحقائق في الولايات المتحدة، بينهم وكالة أسوشيتد برس ووكالة الأنباء الفرنسية.
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