"إقالات وطرد وتحذيرات" .. كيف أطاح كورونا بالمسؤولين الصينيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

تسبب فيروس كورونا الجديد في إقالة وطرد ما لا يقل عن 8 مسؤولين قالت السلطات الصينية إنهم "تقاعسوا" عن أداء واجباتهم في مكافحته بمقاطعة هوبي- بؤرة تفشي الوباء الفيروسي- في الوقت الذي تُسارع فيه بكين لتأكيد سيطرتها على الوضع واستباق تداعيات سياسية قد تلحق الضرر بسُمعة البلاد ورئيسها شي جين بينج الذي أقرّ في وقت سابق أن "الوضع خطير"، وسط انتقادات وجّهها الرأي العام للسلطات تتعلّق بإدارة الأزمة.

ويتهم عدد من الصينيين السلطات بالتأخر في التحرك في مواجهة الإصابات الأولى بالفيروس الغامض التي سُجّلت في مدينة ووهان، كبرى مدن إقليم هوبي، منذ أواخر ديسمبر الماضي. واقتصرت الإصابات في البداية على المترددين على سوق "هونان" لبيع المأكولات البحرية والحيوانات البرية، لتطال لاحقًا أكثر من 60 ألفًا داخل البلاد و28 دولة أخرى.

"إقالات وطرد وتحذيرات"

ووفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تراوحت مُخالفات المسؤولين الصينين بمقاطعة هوبي في وسط الصين- التي سجّلت وحدها أكثر من 1300 وفاة- بين التقصير في أداء الواجب وتحدّي قواعد الحجر الصحي لإقامة المآدب.

بدأ التحرك الصيني إزاء المسؤولين المُتقاعسين يوم الثلاثاء، مع إقالة تشانج جين المسؤول في لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، والمديرة ليو ينجزي، وذلك بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني للمُقاطعة، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي الرسمي "سي سي تي في". تزامن ذلك مع تخطي ضحايا الفيروس حاجز الألف حالة وفاة لأول مرة.

يأتي ذلك في محاولة لتهدئة الرأي العام الغاضب منذ وفاة طبيب العيون الصيني الذي تحول إلى "بطل وطني" في مواجهة مسؤولين متهمين بالسعي إلى التعتيم والتهوين من خطورة الفيروس الذي حصد حتى الآن أرواح 1,367في الصين إلى جانب حالتي وفاة في الفلبين وهونج كونج. وعين وانج هيشانج، نائب وزير سابق للصحة، مكان المسؤولين المُقالين.

كان الطبيب لي وينجليانج (34 عامًا) أحد أوائل الأطباء الذين تحدّثوا عن ظهور كورونا الذي كان ظنه في البداية أنه "سارس"، لكن الشرطة اتهمته حينها بنشر "شائعات"، حتى أقرّت لاحقًا بأنه كان على صواب بعد أن أصابه الفيروس وأودى بحياته، وفتحت تحقيقًا في الأمر.

كما أقالت السلطات الصينية 8 مسؤولين حكوميين في ولاية انشي ذاتية الحكم بمقاطعة هوبي، الأربعاء، بسبب انتهاكهم ضوابط العمل والتهرب من المسؤوليات في مكافحة الفيروس الذي بات يُعرف رسميًا باسم "كوفيد 19"، مع توجيه تحذيرات لـ6 آخرين.

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"تعتيم وغياب بدون إذن"

من بين هؤلاء المسؤولين الذين طالتهم الإقالات، وفق "شينخوا"، أميني لجنتين للحزب الشيوعي الصيني على مستوى البلدة. وتم تعيين يينج يونج خلفًا لأحدهما ويُدعى جيانج تشاو ليانج، أمينًا للجنة المُقاطعة للحزب الشيوعي الصيني، الخميس.

من بين هؤلاء المسؤولين، مدير إدارة الثقافة والسياحة في ووهان شنج تسونج فنج، الذي أُقيل من منصبه بسبب "غيابه دون إذن"، حيث عاد إلى مسقط رأسه في مقاطعة آنهوى لقضاء العطلة يوم 23 يناير دون إبلاغ مسبق.

فيما تم طرد نائب مدير مدرسة ابتدائية في محافظة تونجتشنغ من عضوية الحزب الشيوعي الصيني، تشانج شين فو، حيث تعتّم وأخفى حقيقة زيارته إلى ووهان مع زوجته وأصر على إقامة حفل عيد ميلاد لوالده يوم 22 يناير.

وتم تشخيص إصابة زوجته بعد يومين بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بينما رفض تشانج التعاون مع التحقيق.

وحتى الثلاثاء، سجّلت انشي 203 حالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا الجديد و3 حالات وفاة.

وفي وقت سابق، أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الصينية التي وصفتها بـ"الاستثنائية" لمواجهة كورونا، وأعربت عن "رضائها التام" عن مواجهة الصين لتفشي الوباء الفيروسي على مستوى العالم حتى الآن.

كما أشادت جهات دولية بشفافية نقل المعلومات، إذ تعقد السلطات الصينية مؤتمرا صحفيًا يوميًا لإحاطة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية علمًا بحصيلة الانتشار والوفيات للفيروس.