لتجنسها بالإسرائيلية.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة (نص القرار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن آية مصطفی محمد عبدالعزيز علي، من مواليد إسرائيل بتاریخ 1998/11/22.

وتضمن القرار أن إسقاط الجنسية عن آية مصطفى يرجع إلى تجنسها بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق.