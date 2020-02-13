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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن آية مصطفی محمد عبدالعزيز علي، من مواليد إسرائيل بتاریخ 1998/11/22.
وتضمن القرار أن إسقاط الجنسية عن آية مصطفى يرجع إلى تجنسها بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر لتجنسها بالإسرائيلية.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة (نص القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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