مصرع عامل وإصابة 2 آخرين خلال تنظيف بئر صرف صحي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد: لقي عامل مصرعه وأصيب اثنين آخرين باختناق، اليوم الخميس، أثناء تنظيف بئر صرف صحي بقرية الحلاقي، بناحية أم دومة، التابعة لمدينة طما بمحافظة سوهاج. تلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز طما، بلاغًا بمصرع عامل، وإصابة اثنين آخرين بالاختناق، خلال تنظيف بئر صرف صحي بقرية الحلاقي دائرة المركز. Advertisements وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز طما، أنه خلال تنظيف كل من "أحمد.أ" 28 عامًا عامل، و "علي. ع" 30 عامًا، عامل، و"محمد. ع" 28 عامًا، بئر صرف صحي بقرية الحلاقي، لقي الأول مصرعه، وأصيب الآخرين، بسبب استنشاقهم غازات سامة. جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركز، وتحويل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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