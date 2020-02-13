أبوالغيط يصل القاهرة بعد مشاركته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة "خطة السلام الأمريكية"

عاد إلى القاهرة، اليوم الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بعد مشاركته جلسة مجلس الأمن لمناقشة

خطة السلام المقدمة من الولايات المتحدة بنيويورك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.كان الأمين العام للجامعة العربية أكد خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة خطة السلام المقدمة من الولايات المتحدة - أن الخطة الأمريكية أشبه بنظام "تفرقة عنصرية" جديد ضد الفلسطينيين، ولا تتماشى مع مبدأ حل الدولتين، ولا تمنح أي حقوق للفلسطينيين.وأضاف، أن "الخلل الكبير في توازن القوى على الأرض الفلسطينية بين طرف واقع تحت الاحتلال وآخر قائم به، معادلة معروفة وتتكرس منذ عقود عدة"، مؤكدًا وقوف الشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى جوار الفلسطينيين والأمم المتحدة، بعد دعم العرب، مشيرًا إلى أنه "لم يعد للفلسطينيين طريق للنضال سوى الصمود على أرضهم أولًا، ثم مناشدة حس العدالة والإنصاف لدى مجلس الأمن".