ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هونج كونج لـ51 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 51 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال مسئولو الصحة بهونج كونج، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، "إن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 43 عامًا، وقد اختلط بأحد المصابين، ثم أصيب
كانت حكومة إقليم هونج كونج أعلنت أن المدارس ستبقى مغلقة حتى 16 مارس المقبل، فضلا عن إلغاء الاختبارات المهمة بالنسبة لطلبة المدارس الابتدائية، وذلك ضمن الجهود المبذولة داخل الإقليم لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
كما أعلنت حكومة هونج كونج أن العاملين المدنيين سيواصلون العمل من المنزل لمدة أسبوع آخر، وهو ما يعني أن موظفي الحكومة البالغ عددهم 176 ألف شخص سيبقون خارج مكاتبهم حتى 23 فبراير الجاري.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.
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