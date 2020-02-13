الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بشمال شرقي نيجيريا

أعربت دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال شرقي نيجيريا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
والإنسانية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام رفض الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية
يُذكَّر أن ثلاثين شخصًا - على الأقل قتلوا، الإثنين الماضي، في هجوم مسلح لمتشددين استهدف منطقة شمال شرقي نيجيريا.
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