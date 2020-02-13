اخبار العالم

برلماني عراقي يكشف عن موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشف رئيس كتلة بيارق الخير بالبرلمان العراقي، محمد الخالدي، عن إكمال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تشكيلة حكومته، مشيرًا إلى أنه سيعلن عنها الأحد المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 قال الخالدي  في تصريحات أوردتها قناة

سكاي نيوز الإخبارية  "إن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي أكمل تشكيل وزارته"، مضيفا أن علاوي سيعلن عن تشكيلته الوزارية الأحد المقبل، وأنه سيقوم بإبلاغ الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بهذا التطور.
 وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف سيطلب من مجلس النواب عقد جلسة طارئة، بغرض التصويت على التشكيلة الحكومية.. مؤكدًا وجود ضغط من بعض الكتل، وأوضح أن هذا الضغط لن يؤثر على منح الثقة للحكومة المرتقبة في مجلس النواب.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلماني عراقي يكشف عن موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا