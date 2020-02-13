برلماني عراقي يكشف عن موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

كشف رئيس كتلة بيارق الخير بالبرلمان العراقي، محمد الخالدي، عن إكمال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تشكيلة حكومته، مشيرًا إلى أنه سيعلن عنها الأحد المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال الخالدي في تصريحات أوردتها قناة
وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف سيطلب من مجلس النواب عقد جلسة طارئة، بغرض التصويت على التشكيلة الحكومية.. مؤكدًا وجود ضغط من بعض الكتل، وأوضح أن هذا الضغط لن يؤثر على منح الثقة للحكومة المرتقبة في مجلس النواب.
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